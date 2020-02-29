Tap Music 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir müzikli beceri oyunudur.

Farklı müzikler eşliğinde ritme ayak uydurarak bölümleri geçebileceğiniz oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. İlgi çekici atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı türden ve kategorilerden müzikleri seçebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

En uygun zamanda ekrana tıklayarak oynayabileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Tap Music 3D sizleri bekliyor.

Tap Music 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.