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Tap Snake 1.3 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Tap Snake - Android İçin Arcade Oyunudur

Tap Snake

1.3
Android
Tap Snake
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Akıllı cihazımızda yılan oyunu oynayacağız.

Mobil platformda yönelik sayısız oyun geliştiren ve yayınlayan Million Games yine oyuncuların yüzünü güldürecek bir oyun yayınladı.

Yılların efsanevi oyunu olan ve eski telefonlarda yer alan yılan oyunu yıllar sonra Million Games’in stüdyosunda harmanlanarak yeniden karşımıza çıkıyor. İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Tap Snake bir arcade oyunudur. Mobil platformda yılan oyunu oynamamıza olanak tanıyan yapımda basit kontroller yer alıyor.

2018’in en bağımlılık yapıcı oyunlarından birisi olan Tap Snake ile engellerle dolu bir arazide yol almaya çalışacağız. 2D renkli grafiklerin yer aldığı yapımda güzel detaylı içerikler oyunculara sunuluyor. Basit kontroller sayesinde her yaştan oyuncuya hitap eden yapım ücretsiz fiyat etiketi ile de oyuncuların yüzünü güldürüyor.

Google Play’de 4.2 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan oyun 100 binden fazla oyuncu tarafından iki farklı platformda oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.

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