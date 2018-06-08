Yeni zindanları keşfederek birbirinden farklı canavarlarla savaşabileceğiniz Tap the Monster, mobil oyun platformunda macera oyunları kategorisinde yer alan kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve efektleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda, 150 farklı canavar ile mücadele edebilirsiniz. Birbirinden tehlikeli ve korkunç onlarca zindanı keşfedebilirsiniz. Ayrıca toplamda 8 farklı ada üzerinde yolculuk yapabilirsiniz. Görevleri tamamlayarak ödüller kazanıp, yeni bölümlerin kilidini açmanız mümkün. Elmaslara ve ganimetlere ulaşmak için yeni zindanları keşfetmelisiniz.

Oyunu her gün ziyaret ederek günlük ödüller alabilirsiniz. Onlarca farklı karakter eşliğinde kendi köyünüzü geliştirerek yeni binalar inşa edebilir ve kaynak üretebilirsiniz. Savaşlarda kılıç, ok, tırtıklı bıçak ve çeşitli savaş aletlerini kullanabileceğiniz bu oyunu, çevrimiçi oynayarak arkadaşlarınıza karşı mücadele verebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla ya da diğer oyuncularla ticaret yapabilirsiniz.

Binlerce macera sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak erişebileceğiniz Tap the Monster, Android ve İOS sürümleri ile iki platformda da keyifle oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur. Sizlerde macera dolu bu oyun ile sıkılmadan savaşlar yapabilir ve kendi köyünüzü geliştirebilirsiniz.