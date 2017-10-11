Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Tap Titans 2 mobil oyunu, bir kılıç ustası olarak rol yapma tarzında oynayabileceğiniz ve zamanınızı eğlenceyle dolduracak bir tür aksiyon oyunudur.

Tap Titans 2 mobil oyunu tıpkı serinin ilk oyunu gibi titanlara karşı savaşmayı içeriyor. Tap Titans 2 oyununda titanlar şimdi daha kuvvetli geri dönmüş durumda. Kılıcını bir müzik aleti ustalığıyla kullanmalı ve titanları mağlup edeceğiniz bu yolculuğa bir an önce başlamalısınız. Titanlar dünyayı istila etti ve zaman daralıyor. Kılıç ustası olarak bu kutsal görevi üstlenmek için Tap Titans 2 mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz olarak mobil cihazınıza indirmeniz yeterli.

Her biri elle çizilmiş 120 yeni titanın katıldığı oyunda yeni yetenekler kazanabilir ve hayvanlar, kılıçlar gibi çeşitli ekipmanlarla gittikçe güçlenen titanlara karşı siz de gittikçe güçlenebilirsiniz. Unutmayın ki sizi güçlü kılan biraz da rakibinizin gücüdür.