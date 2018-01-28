Tash n Trash Rush, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda son derece keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Arkadaşlarınızla mücadele edebileceğiniz bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Tash n Trash Rush, reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda engellerin arasında ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Nefes kesen sahnelere sahip olan oyunda korkunç sahneler yer alıyor. Son derece keyifli dakikalar geçirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkatli olmanız gereken oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderlik koltuğuna oturabilir ve dünya çapındaki oyunculara meydan okuyabilirsiinz. Zorlu görevleri de tamamlayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Tash n Trash Rush tam size göre. Son derece basit bir oynanışa sahip olan Tash n Trash Rush'ı sakın kaçırmayın.

Tash n Trash Rush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.