Taxi: City Run

Taksinizi yüksek hızda sürün ve dolambaçlı yolların sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Yolcuları hızlı ve güvenli bir şekilde hedeflerine götürün. Görev sürüşü kolay değil. Emniyete dikkat edin yolcuların sizi beklediğini unutmayın.

Büyük şehirlerde dolaş ve sürüş tarzını farklı tipteki müşterilere göre ayarla. Bazıları acele ediyor ve kırmızı ışıkta geçmenizi umursamıyorken bazılarıysa tehlikeli sürüşlerden korkuyor. VIP müşteriler, kararsız müşteriler ve gündelik tipleri ile müşterilere tam memnuniyet sun.

Taksi kariyerine normal otomobillerle başla ve SUV'lara, lüks otomobillere, spor otomobillere ve süper otomobillere kadar yüksel. VIP müşterileri almak ve her görev için daha fazla kazanmak için daha iyi arabalar satın al.

Taksini kazandığın paralarla yükseltebilir ve daha hızlı gidebilirsin. Hızlanarak ilerle ancak etrafındaki araçlara çarpmamaya çalış!