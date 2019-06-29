Taksi şoförlüğü yaparak müşterileri gideceği yerlere ulaştırabileceğiniz ve bu şekilde para kazanarak seviye atlayabileceğiniz Taxi Run, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken tek şey, iyi bir taksi kullanıcısı olarak çeşitli görevler üstlenmek ve müşterileri istedikleri yerlere götürerek para kazanmaktır. Taksinizle gezerken kaldırımlarda size işaret eden insanları arabanıza alarak onları belirtilen noktalara ulaştırmalı ve görevi başarıyla tamamlayarak hak ettiğiniz parayı kazanmalısınız. Müşterilerinizi olabildiğince az sarsmalı ve onları memnun etmelisiniz. Adrenalin patlaması yaşayarak hız sınırlarını aşabilir ve müşterileri zamanından önce varış noktasına ulaştırarak ekstra para kazanabilirsiniz.

Minik kamyonetler ve onlarca farklı taksi modelinden dilediğinizi seçerek müşterileri taşıyabilirsiniz. Yoldaki diğer araçlar çarpmadan hızla ilerlemeli ve belirtilen noktaya zamanında gitmelisiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla erişebileceğiniz Taxi Run, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.