Tegre - Infinite Circle Loop, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu seviyeleri ve aşamalarıyla karşımıza çıkan oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Tegre, beyninizin sağ ve sol loblarını aynı anda çalıştırma gereksinimi duyabileceğiniz türden bir oyundur. Son derece zorlu bölümleriyle karşımıza çıkan oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Ekrana dokunarak engellerden sıyrıldığınız oyunda yüksek skorlar yaparak da arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Eğer bu tarz bir mobil beceri oyunu arayışınız varsa Tegre - Infinite Circle Loop sizleri bekliyor. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken Tegre'yi bir hayli sevebileceğinizi de söyleyebilirim.

Tegre - Infinite Circle Loop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.