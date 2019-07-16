Temel İlk Yardım uygulaması üzerinden, acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler hakkında önemli bilgiler öğrenebilirsiniz.
Temel İlk Yardım uygulaması ile Android cihazlarınızdan hasta ve yaralılara yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Küçükten büyüğe herkesin bilgi sahibi olması gereken önemli konulardan biri olan ilk yardım, kimi anlarda hasta ve yaralıların hayatını kurtaracak kadar önemli olabiliyor. Sadece trafik kazalarında değil, günlük yaşantıda da karşılaşılabilecek kazalarda yapılması gereken müdahaleler hakkında bilginiz yoksa Temel İlk Yardım uygulamasından yardım alabilirsiniz.
Alfabetik sıraya göre dizilen temel ilk yardım başlıklarını verimli bir şekilde okuyup, çeşitli müdahaleler için bilgi sahibi olabilirsiniz. Müdahalelere dair videolar varsa bunları da izleyerek daha kolay öğrenme imkanına sahip olabileceğiniz Temel İlk Yardım uygulamasında İlk Yardım, Ek Bilgi, Eğitim Süreci ve Test şeklinde 4 ana başlık bulunuyor. Bunları sırasıyla inceleyip öğrendikten sonra bilginizi ölçmek için Test başlığını kullanabilirsiniz. Bu konular hakkında bilgi sahibi olup, sertifikalı eğitim almak isterseniz bunun için de sizlere detaylı bilgiler veriliyor.