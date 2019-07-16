Temel İlk Yardım uygulaması ile Android cihazlarınızdan hasta ve yaralılara yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Küçükten büyüğe herkesin bilgi sahibi olması gereken önemli konulardan biri olan ilk yardım, kimi anlarda hasta ve yaralıların hayatını kurtaracak kadar önemli olabiliyor. Sadece trafik kazalarında değil, günlük yaşantıda da karşılaşılabilecek kazalarda yapılması gereken müdahaleler hakkında bilginiz yoksa Temel İlk Yardım uygulamasından yardım alabilirsiniz.