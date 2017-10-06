Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Tempest: Pirate Action RPG mobil oyunu, korsan gemisinin kaptanı olarak denizlerde mücadele vereceğiniz aksiyon dolu bir tür rol yapma oyunudur.

Tempest: Pirate Action mobil oyununda denizlerde hakimiyet kurmak için gemisinin başında diğerlerine korku salan cesur bir kaptan olacaksınız. Kaptan korsan olarak geminizi geliştirmek ve mürettebatınızı da çoğaltmak zorundasınız. Denizlerdeki hakimiyetini korumak için elinden geleni yap! Diğer korsan gemilerinin yanı sıra denizlerdeki efsanevi yaratıklara karşı da hazırlıklı olmalısınız. Her zaman daha çok top ve tüfeğe ihtiyacınız olacak. Bitmek bilmeyen yolculukları ve heyecan dolu deniz savaşlarıyla Tempest: Pirate Action mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.