TENKYU arcade bulmaca oyununu iddialı görseller sunmamasına karşın bağımlılık yapan mobil oyunlar arasına alabiliriz. Voodoo’nun iOS’tan sonra Android platformuna çıkardığı top yuvarlama oyununda tilt kontrol sistemini kullanıyorsunuz. Manevra kabiliyetinizin yanı sıra odaklanma gücünüzü ve sabrınızı da göstermeniz gereken oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Sadece tilt kontrol sistemiyle oynanış sunduğundan telefonda çok daha kolay, keyifli oynanış sunan TENKYU, bölümlerden oluşuyor. Kolaydan zora doğru ilerleyen bölümlerde gri topu deliğe sokmak için çaba sarf ediyorsunuz. Başlangıçta topla delik arasında fazla bir mesafe yok, platform düz ve engel içermiyor. İlerledikçe topla delik arasındaki mesafe artıyor, platform labirente dönüşüyor. Engellere çarpmadan, aşağı düşmeden deliğe girmek zorlaşıyor. Aynı bölümü birkaç defa oynamaya başlıyorsunuz.