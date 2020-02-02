Hayalinizdeki tenis akademisini kurarak dünyaca ünlü sporcular yetiştirebileceğiniz ve uluslar arası turnuvalara katılarak birincilik için mücadele edeceğiniz Tennis Manager 2020, mobil platformda spor oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan eğlenceli bir oyundur.

Gerçekçi yönetim tarzı ve farklı oyun modları ile oyunculara eşsiz bir menajerlik deneyimi yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, dilediğiniz modu seçerek oyuna başlamak ve kendi tenis takımınızı kurarak dünya çapında turnuvalara katılmaktır.

Oyunu kariyer ve çok oyunculu olmak üzere iki farklı modda oynayabilirsiniz. Kariye modunda oynayarak kendi yıldız tenisçilerinizi yetiştirebilirsiniz. Çok oyunculu menajer modunda ise, dünyanın farklı bölgelerindeki oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Profesyonel ekibinizi oluşturarak geniş kapsamlı dev bir tesis kurabilir ve dünyanın en iyi tenis sporcularının altında imzanızı bulundurabilirsiniz. Onlarca turnuva ve şampiyonaya katılarak hünerlerinizi sergileyebilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Tennis Manager 2020, 100 binden fazla kullanıcı tarafından tercih edilmektedir.