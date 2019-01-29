Mobil cihazınızda tenis maçlarına katılmak ister misiniz?

Eğer cevabınız ‘Evet’ ise Tennis Slam: Global Duel Arena’yı indirip denemenizi öneririz. Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Tennis Slam: Global Duel Arena, spor kategorisinde yer alıyor.

Mobil platformun en başarılı tenis oyunlarından birisi olarak adından söz ettiren yapım, erkek ve dişi sporculara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Oynanış mekanikleri bakımından oyuncuları tatmin eden yapım, kısa sürede 1 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı. Oyuncular akıllı cihazlarının ekranında bulunan joyistic ve butonlar yardımı ile sporcularını yönetecek ve gelen toplara karşılık vermeye çalışacaklar.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarından oyunculara karşı mücadele edeceğimiz yapımda rekabet yüklü maçlar bizleri bekliyor olacak. Oyuncular çeşitli liglere ve kupa maçlarına katılabilecek, düellolar da boy gösterebilecekler. Ayrıca oyuncular karakterlerini geliştirebilecek ve özelliklerini artırabilecekler.

İyi oyunlar dileriz.