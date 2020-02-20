Tennis Stars: Ultimate Clash, gerçek oyunculara karşı online oynayacağınız, eğlenceli, günlük ve öğrenmesi kolay tenis oyunu. Tek elle çok daha rahat oynanış sunan tenis oyunu vakit geçirmek için birebir. Spor oyunlarını seviyor ve gerçekçilikten çok eğlenceye önem veriyorsanız Tennis Stars: Ultimate Clash’i Android telefonunuza indirin. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Kontrollerin gerçekten basit ve sezgisel olduğu tenis oyunu Tennis Stars: Ultimate Clash, sadece online oynanıyor. Rakipleriniz sadece gerçek oyuncular. Rakiplerle eşleşmek için hiç beklemiyorsunuz. New York, Londra, Melbourne gibi büyük şehirlerde maç yapıyorsunuz. Haftalık düzenlenen turnuvalarda başarı sağlayarak sıralamada yükselmeye çalışıyorsunuz. Kartlarla yeni karakterleri oyuna dahil edebiliyor, karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca maç esnasında rakibinizi korttan silmenize yardımcı olan power-up’larınız var.

Tennis Stars: Ultimate Clash Özellikleri