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TerraGenesis 4.9.42 (Android)
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  5. TerraGenesis - Android İçin Simülasyon Oyunudur

TerraGenesis

4.9.42
Android
TerraGenesis
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Evrende keşifler yapacağız.

Tilting Point imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan TerraGenesis simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Oyuncuları evrenin derinliklerine götüren yapımda oldukça sağlam bir içerik kalitesi bizleri bekliyor. Güneş sistemindeki gerçek gezegenlerin yer aldığı oyunda uzaylı kolonileri keşfedecek ve gezegenleri yaşanabilir bir hale getirecek. Dört farklı gruptan birine katılacağımız oyunda kusursuz grafikler karşımıza çıkacak.

Gezegenleri ve uyduları keşfedeceğimiz yapımda oyuncular farklı görevleri yerine getirmek için ter dökecek ve ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar. Hayatta kalabilmek odaklı olarak oynanacak yapımda kolonilerin hayatta kalabilmesi için çeşitli kararlar da alacağız.

Eşsiz sahnelere sahip olan uzay oyunu iki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunuldu. Google Play’de 4.4 gibi bir skor puanına sahip olan oyun 5 milyondan fazla kez indirildi.

İyi oyunlar dileriz.

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