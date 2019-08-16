TGRT Haber uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan son dakika haberlerine anında ulaşabilirsiniz.

Türkiye ve dünya gündemini yakından takip edebileceğiniz TGRT Haber uygulamasında gündem, ekonomi, spor, teknoloji, sağlık, magazin, kültür-sanat ve eğitim gibi kategorilerdeki son dakika gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz. Göz yormayan aydınlık bir tema seçeneği sunan TGRT Haber uygulamasında canlı haber izleme seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Takip ettiğiniz haberleri sosyal medya hesaplarınızda ya da arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilmenize olanak tanıyan TGRT Haber uygulamasında, arama bölümünü kullanarak merak ettiğiniz bir habere de ulaşabiliyorsunuz. Metin boyutunu rahat okuyabileceğiniz boyutlara kadar büyütebilme seçeneği de sunan TGRT Haber uygulamasın ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri