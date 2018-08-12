The Chameleon, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir masa oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gizli kelimeleri açığa çıkarıp farklı hikayeleri canlandırabileceğiniz oyunda eşsiz vakit geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil masa oyunu olan The Chameleon, suçluları açığa çıkarmanız gereken bir oyundur. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda kart koleksiyonunuzu genişleterek daha güçlü bir konuma gelebiliyorsunuz. Suçluyu ortaya çıkarmak için farklı hamleler yapabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalısınız. 70'den fazla konu kartına sahip olan oyunda eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara da meydan okuyabileceğiniz oyunda renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan The Chameleon sizleri bekliyor.

The Chameleon oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.