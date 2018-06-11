The Elder Scrolls: Blades, Bethesda Game Studios’un PC ve konsollardan sonra mobil platforma çıkardığı rol yapma oyunu. Birinci şahıs kamera açısından oynanış sunan rpg oyununda İmparatorluğun en iyi temsilcileri olan The Blades’in üyelerinden biri olarak oynuyorsunuz. Sürgüne gönderilen bir savaşçı olarak göreviniz; kasabanızı yok edenleri bulmak. Görevler, gerçek zamanlı arena savaşları, güçlü sihirler, tonlarca toplanabilir teçhizat, geliştirilebilir yetenekler, harika işlenmiş konsol kalitesinde ortamlar ile Elder Scrolls hayranlarının ilgisini çekecek pek çok özellik sunuyor.

Bethesda Game Studios’un ödüllü oyunu Skryim’den sonra karşımıza çıkan The Elder Scrolls: Blades, bilgisayar ve konsolların ardından mobil cihazlarda oynanabilir. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan yeni Elder Scrolls oyununda sürgüne zorlanan bir savaşçının yerine geçiyorsunuz. Uzaklarda kendinize sığınabileceğiniz bir yer ararken tek bulduğunuz moloz yığınları oluyor. Kaçma düşüncenizden vazgeçip kasabanızı bu hale getirenleri topraklara gömmek için geri dönüyorsunuz. Şehri eski ihtişamına geri getirebilecek tek kişi olarak zorlu bir görev sizi bekliyor.

The Elder Scrolls: Blades Özellikleri: