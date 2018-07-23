The Fish Master!, Voodoo’nun olmasıyla Android platformunda öne çıkan balık tutma, balık yakalama oyunu. Çizgi film stili minimalist, gözü yormayan görsel çizgileriyle kendisine çeken oyunda iri yarı bir balıkçının yerine geçiyorsunuz. Tek başınıza tutabildiğiniz kadar balık tutmaya çalışıyorsunuz. Balık tutmada ne kadar iyi olduğunuzu gösterme zamanı!

Farklı türde basit görselli bağımlılık yapan mobil oyunlarla karşımıza çıkan Voodoo’nun balık yakalamayı sevenlere hazırladığı yeni oyunu The Fish Master!’da deniz ortasında balık avlamaya çalışıyorsunuz. Hiçbir yardımcınız yok. Oltanızı atıp balıkların gelmesini bekliyorsunuz. Diğer balık tutma oyunlarından farklı olarak balıkların gelmesi için çaba sarf etmiyorsunuz. Daha fazla balık yakalamak için misinanın uzunluğunu ve oltanın dayanıklılığını artıran yükseltmeleri uygulamanız gerekiyor. Yükseltmeler için gerekli parayı balık tuttukça kazanıyorsunuz. Oyunda olmadığınız süre boyunca da para gelmeye devam ediyor.