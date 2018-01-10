The Fishercat, çocuklar kadar yetişkinlerin de severek oynayacağı balık yakalama oyunu. Kendisine ziyafet çekmek için sahibini beklemek yerine kendi balıklarını kendisi tutmak isteyen kedinin yerine geçiyorsunuz. Suyun altında onlarca, yüzlerce balık sizi bekliyor. Telefonda ve tablette oynamak üzere kaliteli görselli, zor olmayan bir balık tutma oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Çizgi film stili görsellerinden küçük yaşta oyunculara hitap ettiğini düşünebilirsiniz ancak balık tutmaktan keyif alan her yaştan kişiye hitap eden bir oyun. Oyunda kendi yemeğinin peşinde olan sevimli bir kedinin yerini alıyorsunuz. Denize açılıp dalışınızı yapıyor ve zıpkınınızı kullanarak mümkün olduğunca fazla sayıda balığı ağınıza düşürmeye çalışıyorsunuz. Suyun altında olduğunuzdan oksijen tüpünüz de önemli. Balık yakaladıkça kazandığınız altınlarla yeni zıpkınlar alabildiğiniz gibi oksijen tüpünüzü de yenileyebiliyorsunuz.