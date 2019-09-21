Mobil rol oyunları arasında yer alan The Greedy Cave 2: Time Gate ile aksiyon yüklü sahneler ile karşılaşacağız.

Hem Android hem de İOS platformunda oldukça geniş bir kitle tarafından oynanmaya devam edilen The Greedy Cave 2: Time Gate geniş kitleler tarafından oynanmaya devam ediyor.

Oldukça yoğun görsel efektlere sahip olan yapımda oyuncular birbirinden farklı karakterler ile karşılaşacaklar. Oyuncular seçtikleri karakterler ile benzersiz yaratıklara ve canavarlara karşı savaşacak, onları etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. Oldukça sürükleyici bir oynanışa sahip olan yapım aksiyon sahneleri ile oyuncuları kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Korku dolu sahnelerin de yer aldığı yapımda oyuncular HD kalitedeki görseller eşliğinde düşmanları yok etmeye çalışacaklar.

İki farklı platformda yüzbinlerce oyuncu tarafından oynanmaya devam eden yapım tamamen ücretsizdir.