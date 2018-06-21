Mobil kağıt oyunları arasında yer alan The Horus Heresy: Legions, ücretsiz olarak Android kullanıcılarına sunuldu.

Kaliteli grafiklerin ve etkileyici bir mücadele ortamının yer aldığı oyunda, bizleri birbirinden farklı karakterlere sahip olan kartlar bekliyor. Oyun içerisinde yer alan bu kartlarda benzersiz ve birbirinden tamamen farklı karakterler yer alıyor. Oyuncular bu karakterler ile karşı takım oyuncunu mağlup etmeye çalışacaklar.

Karakterlerin kendilerine has özellikleri ve yetenekleri yer alıyor. Çok oyunculu mücadelelere dahil olacağımız oyunda, 100 binden fazla farklı oyuncu yer alacak. PvP savaşları yapacağımız oyunda, en trajik savaşlara ve aksiyon dolu anlara giriş yapacağız. Oyun içerisinde görsel efektlerin kalitesi de oldukça hoş görünmektedir.

Sürükleyici bir yapıya sahip olan The Horus Heresy: Legions, oyunculara ücretsiz olarak birbirleri ile kart savaşları yapma imkanı veriyor. Oyun Everguild LTD tarafından geliştirilip, mobil oyunculara sunuldu. İyi eğlenceler dileriz.