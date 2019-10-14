Gerilimin ve aksiyonun tavan yaptığı The Legacy: Forgotten Gates Android ve iOS platformu için ücretsiz olarak yayınlandı.

Son aylarda mobil platforma ağırlık veren Five Bn Games şu sıralar oyuncuların gönlünü fethediyor. Mobil macera oyunları arasında yer alan ve keşfetmeye dayalı olarak oynanmaya devam eden The Legacy: Forgotten Gates ücretsiz yapısı ile 100 binden fazla oyuncunun dikkatini çekmeyi başardı.

Bir müze sergisinde aniden parlayan bir ışık ile genç bir kadın paralel dünyaya gönderilirken sonu olmayan bir macera da başlamış oluyor. Eve dönüş yolunu bulmaya çalışan genç kadına yardımcı olacağımız yapımda nesneleri keşfedecek, ipuçlarını toplayacağız.

Çarpıcı grafiklerin ve gerilim dolu oynanışın yer aldığı yapımda detaylı içerikler eşliğinde yolumuzu bulmak için ter dökecek ve aksiyon sahneleri ile de karşılaşacağız. Büyüleyici mini oyunlarında da yer aldığı oyunda unutulmaz karakterler ile de tanışma fırsatı elde edeceğiz.

Oyunda birden çok hikâye yer alırken zengin içerikte tatmin edici olacak.