The Muscle Hustle: Slingshot Wrestling

Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı platformda oynanan The Muscle Hustle ile dünyanın dört bir yanında yer alan oyuncuları karşı karşıya getiriyor.

Foxglove Studios AB tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oynanan The Muscle Hustle ile Arenalara katılacak ve karşımıza çıkan rakiplerimizi yere sermeye çalışacağız. Oldukça basit grafik açılarına ve keyifli bir oynanışa sahip olan yapımda kolay kontroller yer alacak.

Oyun içerisinde yüzlerce güreşçi toplayarak eğitecek ve seviye yükseltmeye çalışacağımız yapımda bizleri mükemmel içerikler bekliyor olacak. Oyun içerisindeki amacımız mükemmel bir takım oluşturmak olacak. Oyuncular oluşturdakları takımlar ile benzersiz mücadelelere katılacaklar. Yüzlerce benzersiz dövüşçü arasından seçimler yapacağız.

İyi oyunlar dileriz.