Blade Bound, Enigmatis, Endles Fabless gibi birbirinden farklı oyun serilerinin yaratıcısı olan Artifex Mundi yeni bir oyununu daha piyasaya sürdü. Mobil macera oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen The Secret Order 7: Shadow Breach 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan yapımda 34 elle çizilmiş grafikler, 42 ilgi çekici farklı bulmaca ve daha fazla içerik bekliyor. Zengin yapısı ile kitlesini artırmaya devam eden oyunda gizli içerikler de yer alıyor.

Farklı zorluklara sahip olan oyunda bulmacalar basitten zora doğru ilerleyecek, gerilim dolu bir atmosfer bizleri bekliyor olacak. Fantastik bir dünyada gizemleri ortaya çıkaracağımız oyunda Sarah adında genç bir kız olarak görev alacak, zekamız ile her türlü zorluğu aşmaya çalışacağız.

Ünlü oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Artifex Mundi tarafından hayata geçirilen The Secret Order 7: Shadow Breach yine ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.