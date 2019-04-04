The VideoKid, 1980’lerin temasını taşıyan arcade stili kaykay oyunu. Geleceğe Dönüş filminin baş karakteri Marty McFly’ın ta kendisinin yerine geçtiğiniz retro mobil oyunda trafiğe açık alanda kaykayınızı hızla sürerken video kasetlerinizi fırlatıyor, kız arkadaşınız Jessica’ya ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Grafikleri, sesleri, oyun dinamikleriyle bir dönem başından ayrılmadığımız atari oyunlarını hatırlatan kaykay oyunu The VideoKid, eski oyunlara özlem duyan neslin keyifle oynayacağı, yeni neslin fazla şans vermeyeceğini düşündüğüm bir yapım. PC ve konsolların ardından mobil platforma çıkış yapan retro kaykay oyununda video kasetleri kapıp kaykayınızla sokaklara çıkıyorsunuz. Kaykayınızla giderken parkta oturan insanlara, evlere video kasetlerinizi fırlatıyorsunuz. Kasetlerle evlerin camlarını indiriyor, sokakta karşınıza çıkan araçların tepelerinden atlıyor, peşinize takılan polisleri atlatmaya çalışıyor, canınızı hiçe sayarak çılgın hareketler yapıyorsunuz.

The VideoKid Özellikleri