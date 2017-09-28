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Thermal Rider 0.0.1 (Android)
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  4. Thermal Rider - Android için Beceri Oyunu

Thermal Rider

0.0.1
Android
Thermal Rider
ÜCRETSİZ
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Thermal Rider 1 - 1
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Thermal Rider 3 - 3
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Murat İşçi
Murat İşçi

Thermal Rider, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur.

Thermal Rider, zorlu parkurların ve engellerin yer aldığı bir beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor. Minimalist bir atmosfere sahip olan oyunda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz.

Zorlu kanyonlarda ve geniş vadiler üzerinde uçtuğunuz bir oyun olan Thermal Rider, gökyüzünde süzülerek ilerlediğiniz son derece zevkli bir oyundur. Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kurabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Aksiyon dolu bir oyun olarak da tanımlayabileceğim Thermal Rider'da son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Çıkıntılı kayalar, değişken hava koşulları, zorlu parkurlar, geniş vadiler ve dar kanyonlar bu oyunda sizleri bekliyor. Becerilerini sınamak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyundur.

Thermal Rider Özellikleri

  • Minimalist atmosfer
  • Zorlu oyun kurgusu
  • Zorlu parkular ve engeller
  • Tamamen ücretsiz

Thermal Rider oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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