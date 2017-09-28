Thermal Rider, zorlu parkurların ve engellerin yer aldığı bir beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor. Minimalist bir atmosfere sahip olan oyunda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz.

Zorlu kanyonlarda ve geniş vadiler üzerinde uçtuğunuz bir oyun olan Thermal Rider, gökyüzünde süzülerek ilerlediğiniz son derece zevkli bir oyundur. Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kurabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Aksiyon dolu bir oyun olarak da tanımlayabileceğim Thermal Rider'da son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Çıkıntılı kayalar, değişken hava koşulları, zorlu parkurlar, geniş vadiler ve dar kanyonlar bu oyunda sizleri bekliyor. Becerilerini sınamak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyundur.

Thermal Rider Özellikleri

Minimalist atmosfer

Zorlu oyun kurgusu

Zorlu parkular ve engeller

Tamamen ücretsiz

Thermal Rider oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.