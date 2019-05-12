Think!Think!, çocukların entelektüel becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için yaratıcı ve zeka dolu mini oyunlarla genişletilmiş bir eğitim uygulamasıdır.

Küçük çocukların düşünme duygularını geliştirmelerine yardımcı olmak ve sınıf içinde veya dışında olmak üzere herhangi bir zorluğun üstesinden gelmek için gerekli esneklik ve zihinsel araçları edinmeleri için tasarlanmış, bir öğretim uzmanları ekibi tarafından oluşturulan oyunlara sahip Think!Think'te yaratıcılık ön plana çıkıyor.

Think!Think! oyuncuların yanal düşünme ve mekansal akıl yürütme becerilerini netleştiren kısa ve zamanlanmış bulmacalar içerir ve aynı zamanda oyuncularına çekici ve eğlenceli bir oyun deneyimi sunar. Uygulama, oyuncuların her geçen gün artımlı ve sürdürülebilir bir şekilde öğrenmek için geri gelmelerini sağlar.