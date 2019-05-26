Throw Stack, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Kaliteli grafikleri ve eşsiz atmosferiyle dikkat çeken Throw Stack, eşyaları fırlatarak yerlerine koymaya çalıştığınız bir oyundur. Dikkatli olmanız gereken oyunda reflekslerinizi iyi kullanmalı ve bölümleri tamamlamalısınız. Fizik kurallarına dayanan oyunda eşsiz bir deneyim de geçirebiliyorsunuz. Farklı karakterlerin de sahibi olabileceğiniz oyunda zengin içerikler yer alıyor. Toplu taşıma araçlarında zaman geçirmek için oynayabileceğiniz oyunda kolay kontroller yer alıyor. Tamamı 3 boyutlu bir oynanışa sahip olan oyunda 60'dan fazla farklı karakter yer alıyor. 3 farklı oyun modunun da yer aldığı Throw Stack oyununu mutlaka denemelisiniz.

Throw Stack oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.