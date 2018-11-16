Oyuncuları uzayın derinliklerine götüren Thunder Assault ücretsiz bir arcade oyunu olarak yayınlanmıştı.

Basit arayüzlerin ve basit grafiklerin yer aldığı mobil oyunda Joynowstudio imzası yer alıyor. Oyuncuları uzayın derinliklerine götürerek savaşma fırsatı veren oyunda birbirinden farklı çok sayıda uzay aracı yer alıyor. Oyuncular seviye atladıkça bu uzay araçlarını kullanabiliyor ve geliştirebiliyorlar. Uzay araçlarını geliştirilen oyuncular daha güçlü savaşlara katılabiliyorlar.

Atari tarzında ses efektleri ile oyuncuları modern teknolojinin gerisinde bırakan yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor. Google Play’de de 4.6 gibi bir inceleme puanına sahip olan mobil arcade oyunu ücretsiz olarak oynanabiliyor. Dileyen oyuncular indirip oynamaya başlayabilirler.

İyi oyunlar dileriz.