Bir platformda art arda dizilmiş kare tabakaların üstünden topu ilerleterek deliğe geçirmek için mücadele edeceğiniz Tilt Ball, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, topu kontrol ederek kare kutuların üstünde ilerletmek ve yere düşürmeden hedefe ulaştırmaktır. Oyun uzaktan bakınca basit gibi gözükebilir fakat topun kontrolünü sağlamak hiçte kolay değildir. Merdiven basamakları gibi dizilmiş bloklarda topu tutarak aşağı doğru indirmeli ve blokların üzerinde yer alan puanları toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Topladığınız puanlar sayesinde seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz keyif verici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor onlarca bölüm ve her bölümde farklı parkur bulunmaktadır. Renkli ve desenli sayısız toptan dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve topu delikten geçirmek için mücadele verebilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz Tilt Ball, ücretsiz olarak sunulmaktadır.