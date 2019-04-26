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Timer Plus 1.0.3 (Android)
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  4. Timer Plus - Android için Sağlık Uygulaması

Timer Plus

1.0.3
Android
Timer Plus
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir fitness yardımcısı

Timer Plus, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fitness yardımcı uygulaması olarak dikkat çekiyor.

Sporla ilgilenenlerin yakından ilgilenebileceğini düşündüğüm bir uygulama olan Timer Plus, egzersizleriniz arasındaki dinlenme sürelerini ve egzersiz sürelerinizi optimize etmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Kullanışlı arayüzü ve özellikleriyle dikkat çeken uygulamada setlerinizi ve antreman sürelerinizi görebiliyorsunuz. Büyük kronometresiyle de rahat bir kullanım sunan uygulamada kronometrelerinizi özelleştirebiliyorsunuz. Renkleriyle de motive olmanıza olanak sağlayan uygulama, sporla ilgilenen herkesin telefonunda mutlaka yer alması gereken bir uygulama.

Timer Plus uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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