TMNT: Mutant Madness Android İndir: Efsanevi çizgi film Ninja Kaplumbağalar'ın mobil oyunu
TMNT: Mutant Madness, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Ninja Kaplumbağalar oyunu. Hemen TMNT: Mutant Madness’ı indirin, efsanevi süper kahramanlara katılın! Süper kahramanların yerine geçme fırsatı veren aksiyon rpg oyunlarını seviyorsanız, çizgi film ve filmleri ile milyonları ekran başına kiitleyen Ninja Kaplumbağalar'ın mobil oyunu Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Madness'ı oynamalısınız.
Boyutlar kapanıyor ve kaosu yalnızca Kaplumbağalar durdurabilir. Yeni macerada Leonardo, Raphael, Michelangelo ve Donatello kardeşlerle takım olun. Dünyayı kurtarmak için müttefiklerinizi ve düşmanlarınızı savaşta toplayın!
TMNT: Mutant Madness Android İndir
- Toplayın: En sevdiğiniz karakterlerden oluşan köklü bir kadro oluşturmak için Ninja Kaplumbağalar evreninden müttefikler toplayın ve eğitin. Kurduğunuz takımla ödüller kazanmak için savaşın ve görevleri tamamlayın.
- İnşa edin: Kaplumbağa sığınağının kontrolünü elinize alın. Yeni yerlerin kilidini açıp geliştirerek kahramanlarınıza yardımcı olun. Oyunda olmadığınızda bile kaynak kazanın.
- Savaşın: Görevleri tamamlayarak destansı ödüller kazanın. Macera modunda takımınızı alın ve Shredder, Krang ve diğer kötülere karşı savaşın. Boyutsal PvP mücadelelerinde diğer oyuncuların takımına meydan okuyun.
- Seviye atlayın: Kaplumbağaları özel saldırılar ve becerilerle donatarak çoklu evrendeki Foot Clan ninjalarını alt edin.
YORUMLAR