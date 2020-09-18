TMNT: Mutant Madness, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Ninja Kaplumbağalar oyunu. Hemen TMNT: Mutant Madness’ı indirin, efsanevi süper kahramanlara katılın! Süper kahramanların yerine geçme fırsatı veren aksiyon rpg oyunlarını seviyorsanız, çizgi film ve filmleri ile milyonları ekran başına kiitleyen Ninja Kaplumbağalar'ın mobil oyunu Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Madness'ı oynamalısınız.

Boyutlar kapanıyor ve kaosu yalnızca Kaplumbağalar durdurabilir. Yeni macerada Leonardo, Raphael, Michelangelo ve Donatello kardeşlerle takım olun. Dünyayı kurtarmak için müttefiklerinizi ve düşmanlarınızı savaşta toplayın!

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