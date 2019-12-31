Toll Idle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir otoyol simülasyonudur.

Oyunda kendo otoyol şirketinizi yönetiyor ve para kazanıyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken seviyelerinizi geliştirmek ve daha büyük bir işletme kurmak. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda ne kadar fazla arabayı yoldan geçirebilirseniz o kadar fazla kazanç elde edebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Toll Idle sizleri bekliyor.

Toll Idle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.