Tomb of the Mask: Color, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz nostaljik atmosferiyle ön plana çıkan bir mobil oyun olarak dikkat çeken Tomb of the Mask: Color, zorlu bölümleri tamamlayıp ilerleyebileceğiniz bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamaya çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Büyük bir dikkatle oynayabileceğiniz oyunda aynı zamanda zorlu engellerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim oyunda labirentleri tamamlamanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Tomb of the Mask: Color sizleri bekliyor.

Tomb of the Mask: Color oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.