Top Golf, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil spor oyunudur.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edip yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda gerçek zamanlı mücadelelere dahil oluyorsunuz. Çok oyunculu golf oyunu olarak tanımlayabileceğiniz oyunda renkli görseller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Farklı temaların da yer aldığı oyunda maçları kazanmak içlin tüm becerilerinizi sahaya koymanız gerekiyor. Oldukça keyifli bir deneyim sunan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. 200'den fazla haritaya sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Tepeden bakış kamerasıyla 2 boyutlu olarak oynanan oyunda eşsiz vakit geçirebileceğinizi söyleyebilirim.

Top Golf oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.