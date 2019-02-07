Top Run: Retro Pixel Adventure, old-school stili, neon, eski nesil grafiklere sahip platform öğelerini barındıran sonsuz koşu oyunu. Kevin ve onun köpeği Buddy’nin arkadaşları neon şehrinde tehlikede! Süper güçlerinizi kullanarak onları kurtarabilir, bu macerada birlikte ilerleyebilirsiniz. Tehlikelerle dolu neon şehrine girmeye hazır mısınız?

1980’lerin sevilen müzikleri eşliğinde, sadece grafikleriyle değil atmosferi ve oynanış şekliyle eski stil platform oyunlarını anımsatan Top Run’da spor güçlere sahip bir karakter olan Kevin ve onun en iyi arkadaşı Buddy’i birlikte yönetiyorsunuz. Mümkün olduğunca uzun mesafe koşmaya çalışıyorsunuz. Joy, Darrly ve Ben, yardım alabileceğiniz üç arkadaşınız var ancak öncelikle onları kurtarmanız gerekiyor. Tamamlamanız gereken yüzlerce görev var. Bu arada üç farklı modda oynayabiliyorsunuz. Normal mod, eğlenceli, zorlu ve bağımlılık yapıcı ancak süper zorlu oynanış sunmazken; Hardcore mod, koş, hayatta kal, refleksleri test üzerine kurulu; Rage mod da adından anlaşılacağı üzere telefonu neredeyse kıracak seviyede oynamanızı isteyen, içinizdeki öfkeyi dışa vurduğunuz zorlu mod.

Top Run: Retro Pixel Adventure Özellikleri: