Top Scorer 2 mobil spor oyunları arasında yer alıyor.

Mobil oyun geliştiricisi olan Red Cats Ltd tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan

Mobil platformda oyunculara fantastik bir futbol deneyimi sunmayı vadeden geliştirici ekip hem Android hem de iOS platformunda beğenileri kazanmaya devam ediyor. Basit arayüzlere ve basit kontrollere sahip olan oyun da kendi takımımızı kurabilecek, forma renklerimizi seçebilecek ve tam anlamıyla sıfırdan bir takım meydana getireceğiz.

Antrenman modu ile kendimizi ve oyuncularımızı sınayabileceğimiz yapımda oyuncular 3D oyun motoru eşliğinde nefes kesen maçlara dahil olacaklar. Yeni beceriler edinebileceğimiz oyunda yeteneklerimizi geliştirebilecek ve daha etkili bir takım meydana getirebileceğiz.

Dünyanın dört bir yanından oyuncular ile karşı karşıya geleceğimiz yapım günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.