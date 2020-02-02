Çeşitli özel güçlere ve ölümcül savaş aletlerine sahip güçlü bir savaşçıyı kontrol ederek dev yaratıklara karşı mücadele edeceğiniz ve ganimet toplayacağınız TotAL RPG, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Etkileyici 3 D grafikleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, savaş kahramanınız ile aksiyon dolu bir yolculuğa çıkarak ürkütücü mekanlarda zorlu görevlere çıkmak ve dev canavarlarla savaşarak ganimet toplamaktır.

Yaratıkları öldürdükçe güç kazanabilir ve görevleri tamamladıkça seviye atlayabilirsiniz.

Bu sayede savaşçınızı geliştirerek yeni özellikler ekleyebilir ve daha güçlü silahlar satın alabilirsiniz.

Kahramanınızı çelik zırhlarla ve kalkanlarla donatarak yaratıkların size zarar vermelerini engelleyebilir ve keskin kılıçlarla karşınıza çıkan tüm canavarların kanını dökebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir topluluk tarafından keyifle oynanan TotAL RPG, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyundur.