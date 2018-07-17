Touchgrind Skate 2, mobil platformda en çok indirilip oynanan parmak kaykayı oyunu. Parmaklarınızı ustalıkla kullanmanızı isteyen oyunda eğitim bölümünü tamamladıktan sonra iki farklı modda hünerlerinizi sergiliyorsunuz. Hareketleri öğrenmek kolay ancak çok iyi oynamak beceri gerektiriyor. Kaykay oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Etkileyici üç boyutlu grafikler ve gerçekçi fizikleriyle mobildeki en iyi parmak kaykay oyunu diyebileceğim Touchgrind Skate 2, zorlu challenge’lara sokuyor. Ollie, pop shuvit, kickflip, heelflip, powerslide, lip trick, crook, darkslide, tailslide ve daha birçok kaykayla yapılan ünlü hareketleri oyunda yaparak challenge’ları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Competition modda verilen süre içerisinde en yüksek puanı yapmaya çalışırken, Jam Session modda challenge’ları tamamlayarak ilerliyorsunuz. Kaykay parkı olarak da üç seçenek karşınıza çıkıyor.

Touchgrind Skate 2 Özellikleri: