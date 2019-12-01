Yetenekli bisiklet yarışçılarından oluşan güçlü bir takım oluşturarak çeşitli etkinliklere katılacağınız ve dünya çapındaki yarışlarda mücadele ederek birinci olmak için ter dökeceğiniz Tour de France 2019, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici yarış sahneleri ve gerçekçi ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, güçlü ve hızlı yarışçılardan oluşan yenilmesi zor bir takım kurmak ve bisiklet yarışlarında birinci olarak büyük zaferlere imza atmaktır.

Yarışçılarınızı bizzat kendiniz eğitebilir ve moral seviyelerini en üst düzeyde tutabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni karakterlere ve bisikletlere ulaşabilirsiniz. Oyunu online platformda da oynayabilir ve dünyanın güçlü oyuncularına karşı nefes kesen yarışlar yapabilirsiniz.

Hassas kontrolleri ve gerçekçi tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Spor oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Tour de France 2019, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.