Bir dizi küp yığını arasından elmasları geçirerek kuleler inşa edebileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz Tower Fall: Addictive action, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan ve ilginç tasarımıyla dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kare ve dikdörtgen gibi çeşitli blokları eksilterek doğru şekli tasarlamak ve görevleri tamamlamaktır. Aynı şekle sahip blok yığınlarına dokunarak kuleyi düzgün bir şekilde aşağı doğru indirmeli ve mayınlara çarpmadan şekilleri uygun boşluklara yerleştirmelisiniz. Macera dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce farklı bölüm ve her biri birbirinden farklı olarak hazırlanmış sayısız blok yığını yer almaktadır. Şekillerin uçurama düşeceği ana kadar olabildiğince bloğu yok etmeli ve maksimum seviyede puan toplamalısınız. Bu sayede farklı bölümlerin kilidini açabilir ve eğlenceye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Android platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Tower Fall: Addictive action, stres giderici bir oyun olarak dikkat çekiyor.