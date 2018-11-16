Tower War ile kule savaşları yapmaya hazır olun!

Mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan Tower War ücretsz olarak Softmedya Haber Scripti tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Kule savaşlarını alan mobil oyunda oyuncular kulelerini ve silahlarını seçerek savaşlara dahil olmaya çalışacaklar. Şuan’da internetsiz oynanan mobil arcade oyunu yakında alacağı güncelleme ile PvP moduna kavuşacak. Oyuncular PvP modu ile dünyanın dört bir yanından oyuncular ile savaşabilecek ve rekabet dolu anlar yaşayabileceğiz.

Tamamen ücretsiz olarak oynanabilen yapım da 11 farklı kule yer alıyor. Bu kulelerin kendileri has özellikleri ve görünümleri bulunduruyor. 14 farklı silahtan dilediğimizi seçebileceğimiz yapım da birbirinden zorlu 250 seviye yer alıyor. Oyuncular bu seviyeleri tamamlamaya çalışacaklar. Sınırsız savaşabileceğimiz mobil oyunda 4 farklı özel güç kullanabileceğiz.

Zeka ve hızın önemli bir unsur olduğu yapım da oyuncular silahlarını yükselterek daha etkili bir hale getirebilecekler. Ayrıca kulelerini de geliştirerek daha sağlam bir hale getirebilecekler. 4 Kasım’da son güncellemesini alan oyun şuanda aktif olarak 5 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.