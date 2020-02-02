Fransız devriminde rol alarak kralı devirmek için eylemlere katılacağınız ve köyler inşa ederek Fransa’nın çeşitli bölgelerini fethedeceğiniz Townsmen 6 FREE, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan kaliteli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve sürükleyici hikayesi ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, Fransız devriminin gerçekleşmesinde rol alarak farklı bölgelere köyler inşa etmek ve Fransa’nın belirli kentlerini ele geçirerek kralı indirmek için mücadele etmektir.

Kasabadaki halkı Fransa kralını tahtan indirmek için kışkırtmalı ve güçlü bir ordu kurarak krala kafa tutmalısınız. Kendi stratejilerinizi geliştirerek kralla aksiyon dolu savaşlar yapmalı ve halkın yardımı ile kralı tahtan indirmelisiniz.

Köyünüzü sürekli geliştirerek halkı memnun etmek için ticarete atılmalı ve ekonomiyi dengeleyerek kasabanın erkeklerini savaşçı olarak orduya almalısınız. Bu sayede kralı yenebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Townsmen 6 FREE, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyundur.