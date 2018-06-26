Trail Of Tank, minimalist görselleriyle kendisine çeken ücretsiz tank oyunu. Strateji odaklı ilerlemek yerine arkadaşlarınızı kurtarmak için ortalığı birbirine kattığınız bu tank oyununda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Grafikler ve sesler mükemmel, kontrol sistemi olabildiğince basit ve 100MB altı boyutuna rağmen süper eğlenceli bir tank oyunu karşımızda. Android telefon/tablette oynanabilen çok sayıda tank oyunu arasından basit grafikleri, strateji gerektirmeyen kolay oynanışı ile ayrılan Trail Of Tank’da arkadaşlarını düşmanın elinden kurtarmak için canını ortaya koyan bir rütbeli askerin yerine geçiyorsunuz. Düşman tarafından çevrelenen takımınızı kurtarmak için şehrin altını üstüne getiriyorsunuz.