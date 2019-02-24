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Trailer Park Boys: Greasy Money 1.12.0 (Android)
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  5. Trailer Park Boys: Greasy Money - Android İçin Simülasyon Oyunudur

Trailer Park Boys: Greasy Money

1.12.0
Android
Trailer Park Boys: Greasy Money
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Birçok farklı işle meşgul olarak yüksek meblağlar kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Mobil oyun platformunda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanılan Trailer Park Boys: Greasy Money, koleksiyon kartları toplayarak farklı mekanların işletmeciliğini yapabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Basit ve anlaşılır menü tasarımına sahip olan oyun, kaliteli görüntü grafikleri ve ses efektleri ile güçlendirilmiştir. Oyunda asıl amaç, sürekli olarak farklı işler yaparak olabildiğince fazla para kazanmaktır. Farklı işletmelerde çalışarak daha çok para kazanabilirsiniz. Patronlarla iyi geçinmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde soluğu hapiste alabilirsiniz. Bu da para kazanmanıza engel olabilir.

Oyun içerisinde gazino, benzin istasyonu, otopark ve daha birçok farklı mekan yer almaktadır. Sonraki bölümlerin kilidini açabilmeniz ve daha fazla para kazanabilmeniz için karakter kartları bulunmaktadır. Ayrıca çalıştırarak üzerlerinden para kazanabileceğiniz onlarca farklı işçi karakterine rastlayabilirsiniz.

Android ve İOS işlemci desteğine sahip tüm cihazlarda sorunsuzca oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz Trailer Park Boys: Greasy Money ile sizlerde farklı bir oyun deneyimi kazanabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

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