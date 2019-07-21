Pixel Federation’ın geliştirdiği ve Android platformuna özgü olarak yayınlandığı Train Station 2 ile tren istasyonu yönetecek ve tren seferlerinin başarılı bir şekilde yapılmasını sağlayacağız.

Demiryolu hakkında bilgi sahibi olarak oynama fırsatı bulacağımız oyunda rengarenk içerikler bizleri bekliyor olacak. Oyuncular demiryollarını geliştirecek ve insanlara daha iyi bir hizmet sunmaya çalışacaklar.

Birbirinden ünlü trenleri de toplama ve yükseltme şansı bulacağımız oyunda en popüler trenlerin sahibi olaacağız. Kendi stratejimize uygun demiryolları döşeyerek insanları gitmek istedikleri yerlere götürecek, birbirinden farklı etkinlikler ile eğlenceli anlar yaşayacağız.

Tamamen ücretsiz olarak Google Play üzerinde Android oyuncularına sunulan Train Station 2 yarım milyondan fazla kez indirildi. 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapım dünyanın dört bir yanında keyifle oynanmaya devam ediyor.