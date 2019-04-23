Bir güvercini yöneterek kısa sürede maksimum yumurtayı kırmak için mücadele edebileceğiniz ve yeni rekorlar kırabileceğiniz Trash It Dove, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan stres giderici bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikler ve keyif verici müzikler ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, güvercini sağa ve sola döndürerek yumurtaları hızla kırmak ve seviye atlayarak daha zor bölümlerin kilidini açmaktır. Güvercine dokunarak ona yön verebilir ve gagasını aşağı doğru iterek yumurtaları parçalayabilirsiniz. Zamana karşı yarışarak en kısa sürede en fazla yumurtayı kırmalısınız. Bu sayede yüksek skorlu rekorlar elde edebilir ve adınızı zirveye yazdırabilirsiniz. Stres atabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden zor onlarca farklı bölüm ve çeşitli güvercin karakterleri yer almaktadır. Dilediğiniz güvercini seçerek oyuna başlayabilir ve önünüze gelen yumurtaları hızla kırarak yenilerinin gelmesini sağlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren Trash It Dove, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eşsiz bir oyundur.