Trash Up oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir basket oyunudur.

Oyun çoğumuzun alışık olduğu çalışma masası veya ofis masası sayılabilecek bir ortamda oynanıyor. Bu tür ortamlarda hepimizin sevdiği çöpe basket atma oyunu şimdi cihazlarınızdan oynayabileceğiniz şekilde hazırlanmış.

Oyunda yapmanız gereken çizgiyi takip ederek çöpü kovaya atmak. İlk başta kolay görünebilir fakat seviyeler ilerledikçe zorlaşmaktadır. Gündelik yaşamın oyunu sayılabilecek bu eğlenceli oyuna kendinizi kaptırabilirsiniz. Trash Up oyunu boş vakitlerinizi değerlendirmek için birebir.

Eğlenmek şimdi çok kolay.

Ne kadar basket o kadar mutluluk.

İçinizde yatan basketçi ruhu çıkarmanın tam sırası. Bütün seviyeleri geç ve en iyi sen ol.

Başarılar dilerim.

Trash Up oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.