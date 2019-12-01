Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Travian Kingdoms, kendi krallığınızı kurarak güçlü bir orduya sahip olacağınız ve yeni yerler fethederek hakimiyet alanınızı genişleteceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi köyünüzü inşa ederek çeşitli alanlarda üretim yapmak ve güçlü bir ordu kurarak çevrenizdeki köyleri fethetmektir.

Galya, Roma ya da Cermen köylerinden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve yönetimi ele alarak kendi düzeninizi oluşturabilirsiniz. Stratejik planlar doğrultusunda çevre köylere baskınlar düzenleyebilir ve ganimet toplayarak köyünüzü geliştirebilirsiniz.

Oyunda köyünüze kurabileceğiniz taş ocakları, demir ve altın madenleri ve kereste fabrikası gibi çeşitli üretim alanları yer almaktadır.

Köyünüzü her açıdan geliştirerek güçlü bir donanmaya sahip olmalı ve düşmanlarınızı yenerek seviye atlamalısınız. Strateji oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Travian Kingdoms, bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyundur.